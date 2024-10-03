Среднему россиянину необходимо откладывать заработную плату в течение 15 месяцев, чтобы приобрести автомобиль, произведённый России

Для приобретения стандартного автомобиля, произведенного в Российской Федерации, россиянину потребуется выполнить финансовую операцию, эквивалентную 15,2-месячным доходам. Такой вывод сделали специалисты, изучив открытые отчеты автомобильной отрасли в 25 странах мира. Япония, Франция и Южная Корея стали лидерами по доступности местного транспорта, в то время как Россия заняла 11-ю позицию.

Анализировались только те государства, где осуществляется производство автомобилей местных марок, с сопоставлением цен на самые популярные модели и среднемесячными зарплатами. Например, для оценки ситуации на российском рынке были учтены такие автомобили, как Lada Granta, Evolute i-Pro и «Москвич 3».

Жителям Японии и Франции для приобретения автомобиля придется откладывать около 5 и 6,5 месяцев своих доходов соответственно, в то время как для южнокорейцев этот период составляет 7,6 месяца. Дальше находятся США, Малайзия, Италия, Испания, Китай, Румыния и Германия, где для приобретения личного транспортного средства необходимо выделить 14,99 месячной заработной платы. Замыкают рейтинг Мексика (50,4 зарплаты), Таиланд (78) и Вьетнам (102,3).

Россия по средней цене автомобилей занимает 16-е место. Самыми дорогими национальными легковушками, согласно данным агентства, признаны Швеция (Volvo), Германия (VW, BMW и Mercedes-Benz) и Великобритания (Land Rover Defender и Mini Cooper). Наименьшая стоимость локальных автомобилей наблюдается в Узбекистане (Ravon), Иране (Saipa и Iran Khodro) и Малайзии (Proton и Perodua).