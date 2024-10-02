Сообщается, что данная мера продлится всего две недели, и дефицита видеокарт ожидать не стоит





Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 пользуются большой популярностью среди геймеров благодаря своим ценовым категориям. Эти видеокарты доступны в достаточном количестве на мировом рынке, однако есть данные, что компания NVIDIA планирует ограничить их поставки в ближайшем будущем.

О таком решении стало известно из китайских источников, согласно которым NVIDIA намерена временно прекратить поставки адаптеров. Эти карты используют разные графические ядра: AD107 для RTX 4060 и AD106 для RTX 4060 Ti. Прекращение поставок, как сообщается, продлится около двух недель, что не так существенно. Это не следует путать с ранее объявленным прекращением поставок для RTX 4090 и RTX 4090D, которое было более масштабным.

Согласно существующим данным, поставки AIB временно приостановлены как мера для управления запасами, и больше ничего. Модели NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti используют обычные модули памяти GDDR6, поэтому они не подвергнуты дефициту G6X.

Для геймеров это не должно вызывать опасений, так как у NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti имеется достаточный запас на складах у розничных продавцов и дистрибьюторов по всему миру, а у партнёров AIB имеется множество чипов. Таким образом, даже двухнедельная приостановка поставок не окажет значительного влияния. Не стоит переживать о росте цен или нехватке графических процессоров, поскольку маловероятно, что это произойдет.

На текущий момент NVIDIA GeForce RTX 4060 занимает второе место в обзоре на платформе Steam, в то время как ноутбук с RTX 4060 находится на третьей позиции, а RTX 4060 Ti – на четвертой. RTX 3060 по-прежнему на первом месте, хотя RTX 4060 постепенно завоевывает популярность и ожидается, что она заменит своего предшественника в этом квартале.