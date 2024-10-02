Компания планирует выпускать по 11 500 изделий в год

Группа компаний Sollers объявила о старте локализации производства рам, которые являются одним из основных элементов малотоннажного грузовика Argo. Производственные процессы организованы в цехах предприятия «УАЗ — Штамповочное производство», расположенного в индустриальном парке УАЗ.

Линия для производства включает шесть кондукторов, среди которых сварочные, рихтовочный и контрольный, оснащенный электронными датчиками. Сварочные операции выполняются в полуавтоматическом режиме. Ожидаемая годовая производственная мощность должна составить до 11 500 рам.

В Ульяновске начнут выпускать рамы для всей серии автомобилей Argo, как бензиновых, так и дизельных. Локализация данного компонента позволит ускорить его поставки на производственную линию и, в конечном итоге, увеличить объемы выпуска грузовиков. В настоящее время линия функционирует в тестовом режиме, а массовое производство запланировано на начало ноября.

Летом группа Sollers сообщила о начале установки на Argo локализованной шестиступенчатой механической трансмиссии. В краткосрочной перспективе ассортимент моделей, производимых в Ульяновске, будет расширен за счет нового пикапа ST8, а также новой гибридной грузовой версии.