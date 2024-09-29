Правительство рекомендует отказаться от поставок ускорителей Nvidia, что снизить зависимость от иностранных технологий

Правительство Китая усиливает давление на отечественные фирмы, призывая их приобретать чипы ИИ от местных производителей вместо решений Nvidia. Это стало частью стратегии Пекина по развитию своей полупроводниковой отрасли и противодействию американским ограничениям.

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, китайские регуляторы рекомендуют компаниям воздерживаться от закупок чипов Nvidia H20, которые применяются для разработки моделей ИИ. Эти рекомендации скорее напоминают советы, чем строгие запреты, так как Пекин стремится минимизировать влияние на свои стартапы в сфере ИИ и избежать повышения напряженности с Соединенными Штатами.

Данный шаг направлен на поддержку китайских производителей чипов ИИ в расширении их доли на рынке и подготовку местных технологических компаний к возможным санкциям со стороны Соединённых Штатов. Среди ведущих производителей процессоров ИИ в стране выделяются Cambricon Technologies Corp. и Huawei Technologies Co. Кроме того, в начале этого года Пекин также настоятельно рекомендовал местным производителям электромобилей увеличивать закупки чипов у отечественных поставщиков, что является частью широкой кампании по технологической независимости.

В 2022 году правительство США приняло решение запретить компании Nvidia поставлять свои самые современные ИИ-процессоры клиентам из Китая, что является частью стратегии по ограничению технологического прогресса Пекина. Nvidia адаптировала последующие модели чипов, чтобы они соответствовали требованиям Минторга Соединённых Штатов. Новая серия H20 соответствует этим стандартам.

В то же время китайские власти стремятся к созданию максимально эффективных систем ИИ. Если это будет означать необходимость приобретать иностранные полупроводники вместо местных альтернатив, Пекин готов это принять, сообщают информированные источники о политике Китая в области ИИ.