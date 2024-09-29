По словам бывшего президента, компания с помощью своих алгоритмов фильтрует все новости, касающиеся его персоны, публикуя только негативные

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил намерение привлечь Google к ответственности в случае своего переизбрания. Он отметил, что поисковая система демонстрирует лишь «негативные материалы» о нем.

С приближением выборов в США роль социальных сетей и поисковых платформ значительно возрастает в контексте кампаний обоих главных кандидатов. На своей собственной социальной сети Truth Social Трамп опубликовал предупреждение в адрес Google, заявив, что если он снова станет президентом, то предпримет судебные действия против компании.

«Было установлено, что Google неправомерно использовала алгоритмы для публикации только негативных новостей о Дональде Трампе, некоторые из которых были сфабрикованы специально, в то время как негативные новости о кандидате от Демократической партии Камале Харрис оставались незамеченными», — добавил Трамп.

Экс-президент США направил угрозы нескольким лицам, государственным учреждениям и организациям. Согласно данным The Guardian, только в этом месяце он заявил о намерении инициировать уголовные дела против юристов, спонсоров и политиков, а также против других участников за предполагаемое вмешательство в выборный процесс и распространение дезинформации.

Дональд Трамп озвучил свои угрозы на платформе Truth Social. Судя по всему, он твердо уверен, что Google и другие компании были замешаны в мошеннических действиях в отношении него на выборах. На недавние нападки Трампа Google пока не ответил. Однако ранее этот интернет-гигант уже отклонял подобные обвинения. Неясно, каким образом компания отреагирует на свежие угрозы со стороны Трампа.