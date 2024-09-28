Сообщается, что армия продвигается в районе населённого пункта Цукурино

Российские вооружённые силы не прекращают наступление на Покровско-Кураховском участке. После освобождения населённого пункта Цукурино, расположенного к западу от уже взятого под контроль Украинска, российские подразделения смогли подавить огневые позиции украинских формирований на севере этого поселения, тем самым освободив примерно 11 квадратных километров территории. Это касается зоны между Цукурино и городом Селидово.

На данный момент российские войска приблизились к Селидово с южного направления, таким образом, город оказался окружен с трёх сторон. Более того, ширина флангов окружения значительно увеличивается с каждым часом.

В данной ситуации украинские части утратили возможность провести перегруппировку в районе Селидово-Цукурино, после того как потеряли способность обеспечивать свои силы на этом направлении по кратчайшему маршруту.

Как только был установлен контроль над пространством между этими пунктами и начались боевые действия за Селидово и Цукурино, российская армия приобрела защиту от возможных атак в тыл. На этапе до взятия Цукурино сохранялась угроза флангового удара со стороны украинских формирований по тому выступу, который российские войска образовали, продвинувшись до железной дороги в указанном секторе линии соприкосновения.