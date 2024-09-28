Бойцы перерезают пути снабжения ВСУ и начали постепенно вытеснять их из посёлка.

Поступила информация об очередном достижении российской армии на Покровско-Кураховском участке. Согласно актуальным сведениям, российские подразделения заняли позиции в населённом пункте Цукурино, где начались боевые действия в его северной части.

Занятие территорий Цукурино войсками произошло всего через три дня после того, как была заблокирована трасса Селидово-Цукурино. Кроме того, под контроль Вооружённых сил России перешёл участок железнодорожного сообщения к западу от этого населённого пункта. Это ограничило Вооруженные силы Украины в возможности быстро перебрасывать резервы и обеспечивать гарнизон в Цукурино наиболее коротким маршрутом из упомянутого города.

С другой стороны, гарнизон в Цукурино оказался под огневым давлением наступающих российских войск, которые действовали с восточной стороны, из ранее освобождённого Украинска. Хоть о полном окружении Цукуринского гарнизона ВСУ пока рано говорить, на двух направлениях от этого населённого пункта ВСУ уже сталкиваются с невозможностью провести полноценную перегруппировку, что существенно ослабляет их защитные возможности в городе.