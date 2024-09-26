Также сообщается о расширении зоны контроля в Угледаре.

С Покровского участка поступила новость о том, что подразделения успешно завершили взятия под контроль поселка Николаевка (не путать с другой Николаевкой, расположенной на юг в нескольких километрах). Этот поселок находится в одном километре от дороги Гродовка-Мирноград и в трёх километрах от Мирнограда.

Раньше в Николаевке уже происходили боевые действия, однако украинская сторона, усилив свои позиции резервами, смогла временно удержать контроль над этим населённым пунктом. В настоящее время украинские силы в Николаевке понесли значительные потери, и оставшиеся подразделения Вооруженных сил Украины начинают отступление в сторону Мирнограда. В самой Николаевке проводятся работы по очистке и разминированию территории.

Стоит напомнить, что накануне Министерство обороны России подтвердило взятие населённых пунктов Григоровка и Острое. За несколько часов до этого заявления Зеленский, находясь в Нью-Йорке, заверял, что темпы наступления российских сил «замедлились».

Кроме того, российская армия заняла еще как минимум один район в Угледаре. Там также присутствуют несколько групп украинских военнопленных, которые, как правило, утверждают, что «их мобилизовали сотрудники территориальных центров комплектации прямо на улице, а сами они даже не имели возможности выстрелить».