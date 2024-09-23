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Zelikman
Российские силы начали штурм Угледара в Донецкой Народной Республике
Сообщается, что подразделения уже заняли несколько позиций в черте города

  Поступают новости о начале боевых действий в самом городе Угледар. Некоторые источники утверждают, что российская армия уже заняла ряд позиций в черте населённого пункта вслед за тем, как украинские формирования там был уничтожен в результате удара артиллерийских расчётов и авиационных групп.

  Стоит напомнить, что за минувшие дни подразделения достигли успехов в продвижении в сторону Богоявленки, фактически прервав остававшийся путь снабжения гарнизона, контролируемый ВСУ. Кроме того, российские силы переправились через реку Кашлагач и её северный приток, продвигаясь к посёлку Новоукраинка, до которого, согласно актуальной информации, осталось не более двух километров

  На данный момент отсутствуют официальные данные о проведении боевых действий в черте Угледара.

  Не лишним будет напомнить, что Угледар представляет собой некий «ключ» к юго-западу Донецкой Народной Республики. В случае его освобождения российскими вооружёнными силами, ситуация для украинских частей на участке значительно усложнится. Хотя для Вооружённых сил Украины она и в настоящее время остаётся сложной. В частности, поступила информация об очередном успехе российских войск в сторону Великой Новосёлки, которая находится всего в нескольких километрах от границы с Запорожской и Днепропетровской областями.

#сво #армия #бои #наступление #угледар
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