После выхода на рынок Китая, позднее данная модель окажется и в других регионах, включая Россию

Компания Seres представила официальные фотографии своего нового гибридного внедорожника, названного Landian E5 Plus. Этот автомобиль представляет собой усовершенствованную версию модели E5 с переработанным дизайном, обновленным интерьером и улучшенной силовой установкой. Семиместный кроссовер может преодолевать расстояние до 1300 километров. Ожидается, что продажи новинки начнутся в ближайшие дни.

В обновлённом Landian E5 Plus убрана массивная решетка радиатора, заменённая на гладкую панель; охлаждение двигателя теперь осуществляется через крупный воздухозаборник, расположенный в новом бампере. Фары, похоже, остались без изменений. В салоне появились новое рулевое колесо, отдельные дисплеи вместо ранее существовавшего «моноблока» и переработанный центральный тоннель. Количество физических кнопок значительно уменьшилось.

Габариты Landian E5 Plus остались неизменными: 4760 х 1865 х 1710 мм при колёсной базе в 2785 мм. С обновлением модель отказалась от прежней силовой установки BYD и перешла на собственную разработку, что привлекло повышение мощности и улучшение экономичности кроссовера. E5 Plus будет оснащён полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 95 лошадиных сил и электромотором с мощностью 218 лошадок, а также 18,4-киловаттной батареей, которая обеспечит электрический пробег в 90 километров. Расход топлива варьируется от 0,92 до 5,6 литра в зависимости от уровня заряда аккумулятора.

Хотя цена новинки пока не объявлена, некоторые эксперты предполагают, что E5 Plus может быть более доступным по сравнению с предыдущей версией E5 благодаря новой силовой установке. Landian E5 в Китае предлагается по цене от 99,8 тысячи юаней, что примерно 1,3 миллиона рублей. Кроме того, планируется, что Seres активно начнёт экспортировать Landian E5 Plus, в том числе в Россию.