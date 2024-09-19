Украинские формирования пытались прорвать оборону ВС РФ, но были разбиты огнём артиллерии и дронами-камикадзе

Невзирая на значительные потери, украинская армия не прекращает усиливать свои попытки пробиться в Глушковском районе Курской области и атаковать российские войска с тыла. По информации военных источников, руководство Вооружённых сил Украины начало задействовать на этом направлении танки, включая немецкие Leopard 2 и шведские модификации Stridsvagn 122, для борьбы с российскими FPV-дронами.

Согласно данным, ВСУ попробовали осуществить прорыв в окрестностях посёлка Весёлое в Глушковском районе, используя тяжёлую бронированную технику, включая танки. Однако, российская разведка смогла обнаружить колонну, и по ней начали действовать артиллерия и беспилотные летательные аппараты. Как сообщается, в последнее время операторы БПЛА и артиллеристы значительно улучшили свою точность и эффективно наносят удары по частям ВСУ, которые пытаются приблизиться.

Военные корреспонденты подтверждают информацию о том, что ВСУ попытались задействовать немецкие танки для прорыва, но после атак FPV-дронов они были сокрушены. Сообщается, что для уничтожения одного танка в среднем используют два дрона: первый поражает ходовую часть, а второй завершает уничтожение. Известно, что под Веселым был уничтожен один танк Leopard 2.

Шведские Stridsvagn 122 находятся на вооружении 21-й ОМБр ВСУ, вместе с БМП CV9040C. Название этой бригады не случайно — «Шведская». Это соединение было направлено на поддержку 95-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, понесшей потери в боях под селами Весёлое и Медвежье.