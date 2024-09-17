Данный боеприпас типа воздух-земля может преодолевать расстояния в районе 1600 км

16 сентября 2024 года американская корпорация Lockheed Martin показала JASSM-XR – новейшую ракету, относящуюся к семейству JASSM и предназначенную для нанесения ударов с воздуха. Основой для разработки этой ракеты с увеличенным радиусом действия стали образцы JASSM-ER и LRASM.

AGM-158 XR сохраняет характерный трапециевидный профиль и малозаметную конструкцию, присущие ракетам данного семейства, однако имеет увеличенные размеры, что даёт возможность оснастить её дополнительным топливом и более тяжелой боеголовкой. Это обеспечит возможность запуска с больших расстояний, повышая, таким образом, безопасность самолетов и их способность наносить более значительный ущерб противстоящим силам. По прогнозам, AGM-158 XR будет обладать дальностью стрельбы, сравнимой с ракетами класса Tomahawk или даже превосходящей её, что составляет примерно 1600 км.

AGM-158 XR спроектирована для обеспечения совместимости с разнообразными платформами. Она может быть установлена на все самолеты, такие как F-35, F-22, F-15, которые способны использовать JASSM или LRASM, за исключением F-16. Компания также изучает возможности размещения этой ракеты на борту вертикально взлетающих и садящихся летательных аппаратов. Существуют перспективы создания наземных модификаций.

Lockheed Martin поставила план по производству 1100 ракет JASSM-XR ежегодно с учетом возможности выпуска различных моделей в зависимости от рыночного спроса. На сегодняшний день предприятие продолжает работу над проектом ракеты, на что потребуется несколько лет. В ближайшее время ожидаются испытания в воздухе.