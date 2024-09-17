Накануне завершилась встреча между президентом США Джо Байденом и британским премьером Киром Стармером, где обсуждались атаки ВСУ на территории России.

В США прокомментировали вопрос журналиста касательно результатов переговоров между Байденом и Киром Стармером. На них обсуждалась возможность ВСУ наносить удары по территории России с использованием дальнобойного НАТОвского вооружения.

Стоит напомнить, что президент Владимир Путин отметил, что идет речь не о том, предоставят ли Соединённые Штаты Украине разрешение на атаки дальнобойными ракетами, а о вступлении Североатлантического Альянса в прямой конфликт с Россией. По мнению российского лидера, украинские вооруженные силы не имеют необходимых технических средств для самостоятельного выполнения таких операций.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что после состоявшейся встречи между Байденом и Стармером, Штаты не собираются отменять ограничения на удары по территории России.

Американские средства массовой информации сообщают, что администрация США якобы ожидает приезда Зеленского в Америку, чтобы вновь обсудить ситуацию после того, как Киев обозначил свои цели на российской территории и заявил о своём плане. Байден наверняка осведомлён о намерениях Зеленского и его стратегии, особенно с учётом недавнего визита Энтони Блинкена в Киев. В Вашингтоне сейчас анализируют, какую цену Соединённые Штаты могут заплатить в случае жёсткого ответа Российской Федерации.