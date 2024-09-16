Сообщается, что это уже десятый беспилотник, с начала активной фазы боевых действий на Ближнем Востоке

Йеменские хуситы вновь осуществили атаку на разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщил представитель организации.

«Ребятка в тапках» не прекращают проводить свою успешную кампанию против администрации Байдена и других членов НАТО, которые поддерживают Израиль. В то время как Центральное командование Вооружённых Сил США сообщало о ликвидации ракетной установки хуситов, они сбили ещё один беспилотник MQ-9 Reaper. Это уже третий беспилотник, уничтоженный в этом месяце, и десятый с 7 октября 2023 года. В итоге потери составляют примерно 32 миллиона долларов США.

Таким образом, ВВС США уже потеряли десять БПЛА MQ-9 Reaper над Йеменом, включая три аппарата, сбитых за меньше чем две недели в этом месяце. Сведения указывают на то, что беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве над контролируемой «Ансар Алла» провинцией Дамар. Судя по опубликованным в Интернете видео, это произошло в ночное время. Нет точных данных о том, чем именно был сбит дрон, однако ранее хуситы применяли ракеты класса «земля — воздух» собственного производства, хотя существует вероятность использования иранских ракет.

Центральное командование армии США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, пока не дало комментариев о потере еще одного разведывательного беспилотника. Тем не менее, это не остановит их воздушные операции над Йеменом, так как сбор разведывательной информации необходим.