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Zelikman
Модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max продаются хуже предыдущих моделей
При этом сообщается, что более бюджетные iPhone 16 Plus стали популярнее на 48%


  Анализ предварительных заказов, представленный аналитиком TF International Securities Минг-Чи Куо в его блоге на Medium, создает довольно пессимистичную картину для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, поскольку их показатели на 27% и 16% ниже, чем в прошлом году соответственно. Интересное наблюдение заключается в том, что более доступные модели лучше привлекают покупателей, и предварительные заказы на iPhone 16 Plus оказались на 48% выше, чем на iPhone 15 Plus. При этом заказы на базовую модель увеличились на 10%.

  Однако для Apple есть и положительные аспекты: Куо подчеркивает, что, несмотря на снижение предварительных заказов, планы по производству и цепочкам поставок вряд ли будут пересмотрены. У технологического гиганта есть много возможностей для роста продаж в будущем. Запуск Apple Intelligence — это лишь одно из предстоящих событий, за которым последуют различные акции. Ранее в этом году Apple предложила скидки на разные модели iPhone 15 в Китае, что способствовало увеличению поставок на 40% в мае. Подобная стратегия может быть применена и в начале следующего года.


  Эксперты намерены провести отдельный анализ причин снижения предварительных заказов на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max по сравнению с прошлым годом. Есть мнение, что ожидания суперцикла в этом году не оправданы из-за макроэкономических факторов и отсутствия значительных изменений в дизайне. Тем не менее, Apple решила три ключевые проблемы, выявленные в серии iPhone 15, с запуском iPhone 16, что может стимулировать интерес покупателей в будущем.

#смартфоны #apple #технологии #iphone 16 plus #16 pro max
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