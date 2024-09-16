Сообщается, что общая стоимость изъятых контрабандных товаров составила 50 миллионов долларов

Итальянские правоохранительные органы раскрыли сеть, занимающуюся фальсификацией ретро-игр, изъяв поддельные игровые консоли и пиратские игры общей стоимостью свыше 50 миллионов долларов. Хотя конкретная информация по делу ограничена, известно, что конфискованные товары нарушали авторские права таких компаний, как Nintendo, Sega, Atari и некоторых других компаний.

Согласно исследованию, проведенному Video Game History Foundation в 2023 году, лишь 13% игр, выпущенных до 2010 года, доступны для легальной покупки. С увеличением возраста игр уменьшается вероятность их наличия на рынке в любой форме. Эта ситуация способствовала росту популярности «всё в одном» ретро-консолей, которые фактически представляют собой эмуляторы, предлагавшие множество классических игр. За редкими исключениями, подобные продукты зачастую не получают надлежащей лицензии и, следовательно, квалифицируются как пиратские.

Алессандро Ланджелла, представляющий финансовую полицию Турина и возглавляющий отдел по борьбе с экономическими преступлениями, отметил, что в ходе операции было изъято приблизительно 12 000 игровых консолей, на которых находилось свыше 47 миллионов незаконно скопированных видеоигр.

По словам представителя, все изъятые товары были произведены в Китае и предназначались для дальнейшей перепродажи через интернет-магазины и специализированные торговые точки, предлагающие ретро-игры. Ланджелла добавил, что такой подход способствовал успешному отслеживанию данного контрабандного потока.