Проблемы с нестабильной работой процессоров Intel 14-го и 13-го поколений вызвали новый наплыв запросов на возврат товаров, особенно со стороны пользователей, столкнувшихся с этой ситуацией или обратившихся за заменой в качестве предосторожности.

Этот неожиданный рост заявок выявил недостатки в системе RMA компании Intel. Ранее сообщалось, что компания имеет малые запасы некоторых чипов. Теперь в социальных сетях появились сообщения от нескольких потребителей, которые утверждают, что им удалось использовать недостатки системы и добиться результатов, которые превзошли их ожидания. Один из пользователей, X Pk_419, утверждает, что ему удалось "обмануть" Intel в их процессе возврата, отправив рабочий процессор Core i9-13900K, и, вместо отказа, он получил возврат в размере 599 долларов — именно такая была цена процессора при его продаже. При этом Intel не запросила никаких доказательств существования проблемы с нестабильностью.

На одном из форумов Reddit другой пользователь сообщил, что отправил процессор Intel Core i9-13900K на гарантийное обслуживание из-за «серьёзных» проблем с его работой. Его удивило, когда компания вернула ему «обновлённый продукт» — процессор Core i9-14900K, который представляет собой более новую модель по сравнению с тем, что он имел изначально. Intel также добавила, что будет заменять процессоры 13-го поколения на более свежие версии, когда запасы иссякнут.

Причина такой неопределённости в цепочке поставок заключается в том, что Intel стремится улучшить свою репутацию среди клиентов и предлагает более выгодные условия для участников процесса RMA. Хотя это может восприниматься как недостаток из-за проблем в процессе, такой подход со стороны компании является положительным шагом, который поможет ей восстановить доверие клиентов.