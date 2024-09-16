Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Клиент получил Intel Core i9-14900K вместо отправленного по гарантии Core i9-13900K

Ранее сообщалось, что компания имеет дефицит некоторых чипов на складах.
[ ] для раздела Блоги
+
+

  Проблемы с нестабильной работой процессоров Intel 14-го и 13-го поколений вызвали новый наплыв запросов на возврат товаров, особенно со стороны пользователей, столкнувшихся с этой ситуацией или обратившихся за заменой в качестве предосторожности.

  Этот неожиданный рост заявок выявил недостатки в системе RMA компании Intel. Ранее сообщалось, что компания имеет малые запасы некоторых чипов. Теперь в социальных сетях появились сообщения от нескольких потребителей, которые утверждают, что им удалось использовать недостатки системы и добиться результатов, которые превзошли их ожидания. Один из пользователей, X Pk_419, утверждает, что ему удалось "обмануть" Intel в их процессе возврата, отправив рабочий процессор Core i9-13900K, и, вместо отказа, он получил возврат в размере 599 долларов — именно такая была цена процессора при его продаже. При этом Intel не запросила никаких доказательств существования проблемы с нестабильностью.

  На одном из форумов Reddit другой пользователь сообщил, что отправил процессор Intel Core i9-13900K на гарантийное обслуживание из-за «серьёзных» проблем с его работой. Его удивило, когда компания вернула ему «обновлённый продукт» — процессор Core i9-14900K, который представляет собой более новую модель по сравнению с тем, что он имел изначально. Intel также добавила, что будет заменять процессоры 13-го поколения на более свежие версии, когда запасы иссякнут.

  Причина такой неопределённости в цепочке поставок заключается в том, что Intel стремится улучшить свою репутацию среди клиентов и предлагает более выгодные условия для участников процесса RMA. Хотя это может восприниматься как недостаток из-за проблем в процессе, такой подход со стороны компании является положительным шагом, который поможет ей восстановить доверие клиентов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel процессоры чип гарантия 14900k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
23
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
5
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
22
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
16
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
17
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
12
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
3
Defense News: Франция первой в мире испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
1
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
+
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
+
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
1
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Информатор опубликовал данные о стоимости и периоде анонса игровой консоли Nintendo Switch 2
+
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
3
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+
Новые дороги для новых субъектов: "Автодор" вводит 700 км инфраструктуры
+

Популярные статьи

5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
5
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
92
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
4
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
1
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
3

Сейчас обсуждают

swr5
10:50
Специально потестил на своей 7900 XTX (Ryzen 5900X, 16 Gb), отлично все работает, при включении FSR 3 c генерацией кадров (пресет "автоматический", графические настройки все на максимальные + лучи + ...
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
swr5
10:34
Винде все равно капец будет, но чуть позже.
Microsoft работает над повышением производительности приложений для Windows 11
Enforsen Bsv
10:29
Молодцы !
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
Игорь Быков
10:24
8 gen 2, лучший чипсет, сижу с s23+ и кайфую, тянет все и не греется. Ну и аккум очень экономно жрет.
Google Tensor G4 признана одной из самых энергоэффективных платформ на рынке
Вадим Данилов
10:23
А эта 4090 с тобой в палате? P. S. Как будто никто не понял, что это твинк бернингана
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Георгий Пряхин
10:21
Нет дебил, 4090
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Дмитрий Соловьев
10:18
4050/4060 это бюджетный сегмент, а средний сегмент это как раз от 4060ти до 4070ти супер
AMD прекращает гонку за производительность с NVIDIA и сосредоточится на доступных видеокартах
Артём Николаев
10:17
Всем пофиг, вон PSN нормально работает только в Америках и Европе. Но ничего, пипл хавает и ещё добавки просит. Им этих рынков достаточно чтоб хватало на хлеб для икры.
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Вадим Данилов
10:16
И поэтому ты нищая шавка выбрала 3050?
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Артём Николаев
10:15
И на что они рассчитывают? Что геймеры побегут Путина свергать? Так они же наоборот делают всё, чтобы внутри страны что-то делалось.
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем