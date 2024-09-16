Американские власти намерены ускорить программу по развитию производства чипов в самих Штатах.

Скоро власти США могут усилить инициативы по поддержке местного производства полупроводников. Администрация Байдена и компания Intel Inc. выражают серьезную озабоченность тем, что значительная часть чипов, потребляемых в стране, поступает из Тайваня, особенно от TSMC.

Министр торговли США Джина Раймондо провела беседу с CEO Intel Патом Гелсингером, который, согласно сообщениям, “выразил недовольство сильной зависимостью Америки от TSMC в производстве высокотехнологичных чипов”. Также очевидно, что Intel сталкивается с проблемами в сфере производства полупроводников. После старта гонки в области генеративного искусственного интеллекта компания начинает отставать от таких конкурентов, как Samsung и TSMC.

В настоящее время Intel активно возводит заводы по производству чипов на территории США и развивает свои производственные мощности в четырех штатах. Компания стремится к расширению своего литейного бизнеса, планируя производить чипы для других компаний на условиях контрактного производства.

Intel должна получить 8,5 миллиарда долларов в рамках Закона о чипах. Принятый в 2022 году закон также включает положение о выделении компании еще 11 миллиардов долларов в виде кредитов. Однако на данный момент существует значительная задержка с выделением этих средств, и есть данные, что Intel может получить часть финансирования до конца года.

Тайвань, а именно компания TSMC, занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников, но в регионе наблюдается высокая геополитическая напряженность. Раймондо, после встречи с генеральным директором Intel, провела беседы с несколькими крупными публичными инвесторами, возможно, подчеркнув необходимость развивать местное производство чипов в США. Хотя официальных объявлений пока нет, источники сообщают, что Раймондо инициировала встречи с такими технологическими гигантами, как Apple, Amazon, Google и Broadcom, для обсуждения местных поставок микросхем.

Intel является одним из основных бенефициаров Закона о чипах, и успех литейного производства может быть важен для администрации Байдена, способствуя увеличению производства чипов в стране и снижая зависимость от внешних факторов.