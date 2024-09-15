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Zelikman
Процессор AMD Ryzen 5 7600X3D начнёт продаваться в Китае уже 20 сентября
Ранее данная модель была доступна лишь в США, а затем в Европе. Теперь новинка начинает поступать на другие рынки

  Новый процессор AMD Ryzen 5 7600X3D с 3D V-Cache теперь станет более доступным в различных регионах. После того, как он поступил в продажу в некоторых магазинах США и Европы, этот процессор начнет появляться на платформе JD.com в Китае, что станет его дебютом на азиатском рынке. С улучшением доступности мы можем ожидать, что он вскоре появится и в других странах.

  Цена AMD Ryzen 5 7600X3D составляет примерно 310 долларов США. Первоначальная цена для Ryzen 5 7600X3D была 299 долларов, поэтому стоимость в Китае остается в похожем диапазоне, увеличенная из-за колебаний валюты и налогов. На сайте jd.com уже доступна страница продукта с полными характеристиками и информацией о процессоре. Однако на данный момент покупатели не могут приобрести процессор, поскольку продажи начнутся только 20 сентября.
   AMD рекламировала процессор как идеальное решение для игры Black Myth: Wukong, которая недавно установила рекорд Steam по числу одновременно играющих пользователей среди однопользовательских проектов. По производительности он опережает как 7900X3D, так и 9700X в играх. Тем не менее, его общая производительность страдает из-за более низких тактовых частот.

  AMD Ryzen 7600X3D с 3D V-Cache сохраняет тот же объем ядер и потоков, что и 7600X, но предлагает на 64 МБ больше кэша L3, достигая 96 МБ в сумме. Благодаря уникальному 3D V-Cache, базовые частоты составляют 4,1 ГГц, а Boost - 4,7 ГГц, что меньше по сравнению с версии без X3D. Тем не менее, 7600X3D ориентирован на ограниченный бюджет для игр, и его доступность является позитивным сигналом.

  AMD Ryzen 5 7600X3D был представлен 30 августа и изначально задумывался как эксклюзив для Microcenter. Однако со временем этот процессор стал более доступным на рынке, особенно в Германии, где его можно приобрести на сайте Mindfactory. Устройство построено на архитектуре Zen 4 и использует современный 5-нм техпроцесс FinFET от TSMC, что позволяет ему быть энергоэффективным, с максимальным TDP 65 Вт. По результатам игровых тестов, процессор в основном потребляет около 50 Вт во время игр, и даже при полной нагрузке его потребление едва достигает 60 Вт.

#amd #технологии #ryzen #процессор #7600
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