Компания G42 сможет получить графические процессоры Hopper H100 AI

По имеющимся данным, администрация Байдена дала разрешение на продажу высокопроизводительных ИИ-ускорителей Объединённым Арабском Эмиратам. Согласно информации от Semafor, NVIDIA намерена продать свои графические процессоры Hopper H100 AI компании G42 из ОАЭ. За счёт сделки обе стороны стремятся укрепить свои позиции на рынках.

С уверенностью можно сказать, что Ближний Восток постепенно становится новым «Китаем» в плане влияния и роста рынков AI, и среди лидеров этого роста выделяется компания G42 из ОАЭ. Она активно расширяет свои дата-центры в стране, при этом оборудование получает исключительно от западных партнеров, чтобы избежать передачи технологий в такие страны, как Китай. Кроме того, G42 старается не использовать китайские компоненты.

G42 активно увеличивает свое международное присутствие, поскольку стало известно, что компания привлекла 1,5 миллиарда долларов от Microsoft для развития инфраструктуры и обучения моделей. Кроме того, G42 работает с производителем AI-чипов Cerebras над созданием центров обработки данных в Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидается, что G42 возведет одни из самых крупных центров обработки данных в стране.

Однако ОАЭ не единственное государство, интересующееся продуктами NVIDIA AI. Недавно стало известно, что катарская телекоммуникационная компания Ooredoo приобрела множество графических процессоров NVIDIA AI для своей инициативы GPU-as-a-Service, которая предоставляет клиентам доступ к передовым AI-экосистемам для масштабных проектов и интеграции генеративного ИИ. Кроме того, с целью привлечения инвестиций для своих планов в области ИИ, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман посетил Ближний Восток несколько месяцев назад, подчеркивая значимость региона для глобальной экономики.