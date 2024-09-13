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Zelikman
Reuters: Власти Китая порекомендовали своим автопроизводителям не расширять свои мощности в России
Также в список регионов, в которые не стоит инвестировать, попали Европа, Индия, Турция и Тайланд

  На встрече, состоявшейся летом, Министерство торговли Китая настоятельно рекомендовало местным автопроизводителям избегать инвестиций в создание производств в нескольких странах, среди которых, якобы, оказалась Россия. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в отрасли.

  Ранее аналогичные сведения публиковало агентство Bloomberg, однако в его сообщении Россия не упоминалась. Кроме России, к регионам, где КНР советует не размещать производства, относятся Европа, Индия, Турция и Таиланд. Причины, по которым китайские власти настоятельно призывают к осторожности, источники не уточняют, упоминая лишь возможные геополитические риски.

  Bloomberg также сообщало, что таким образом Китай намерен защищать собственные передовые технологии в сфере электромобилей от заимствования. Но источники Reuters не подтверждают эту версию. Оба агентства согласны с тем, что китайские регулирующие органы рекомендовали производителям ограничиться крупно или мелкоузловой сборкой в процессе локализации своего производства за пределами страны.

  Кроме того, Reuters подчеркивает, что автомобильные бренды из Китая могут испытывать страх перед самостоятельным открытием производств в европейских странах. Это связано с недостатком понимания местных культурных норм, юридических тонкостей и необходимостью значительных финансовых вложений. Возможно, именно эти факторы стали причиной партнерства китайской компании Leapmotor с концерном Stellantis, который в рамках созданного совместного предприятия оказывает поддержку в организации сборки и сбыта китайских электромобилей на территории Европейского Союза.

#технологии #автомобили #транспорт #рынок #производство
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Крупные автопроизводители не спешат осуществлять полный переход на электромобили
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