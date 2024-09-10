Данный автомобиль может стать локализованной версией Geely Boyue Cool

Российское представительство Geely официально анонсировало название нового кроссовера для страны — Cityray. Пока что не разглашаются технические характеристики, но уже можно заметить, что данная модель во многом напоминает китайский вариант, известный как Boyue Cool. Ожидается, что продажи Cityray начнутся в ближайшее время.

Название нового кроссовера образовано от английских слов city («город») и ray («луч»), что, по мнению разработчиков, подчеркивает городской аспект использования автомобиля. В российской линейке Geely данная модель займёт промежуточное положение между компактным Coolray и более габаритным Atlas, причем производитель акцентирует внимание на том, что по пространству внутри Cityray будет ближе к Atlas. Этот кроссовер, таким образом, станет удачным выбором для молодых семей.

Geely Boyue Cool был представлен в Китае весной прошлого года, и в ноябре появилась информация о его возможном выходе на российский рынок. В феврале первые экземпляры Boyue Cool уже были замечены на парковке Geely в Москве. Модель Boyue Cool длиной 4,5 метра оснащена колёсной базой 2,7 метра, что делает её почти на 20 сантиметров короче российского Geely Atlas, при этом расстояние между осями отличается всего на 7 сантиметров. Для китайского рынка этот внедорожник комплектуется полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 181 лошадку и крутящим моментом в 290 Нм, работающим в паре с семиступенчатой трансмиссией роботом. Ценник начинается с 92 800 юаней, что примерно 1,2 миллиона рублей.

Пока неизвестны характеристики Geely Cityray для России. Компания обещает предоставить более детальную информацию ближе к началу продаж.



