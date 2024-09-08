Со слов блогера, разработчики расширили локации в игре, за счёт открытия ранее недоступных зон





Японский стример 2RBO получил доступ к ремейку Silent Hill 2, который разрабатывается Bloober Team и запланирован к выпуску 8 октября 2024 года, и провёл 90-минутную трансляцию. Во время стрима был показан ранний игровой процесс, который ввел зрителей в мир Джеймса Сандерленда, мужчины, пытающегося найти свою супругу в Silent Hill. Фанаты имели возможность следить за тем, как стример исследует город, сравнивая элементы новой версии с оригинальной.





В ремейке реализованы технологии трассировки лучей и другие графические улучшения, которые углубляют атмосферу Silent Hill 2. Также добавлены новые звуковые эффекты. В игре есть возможность активировать фильтр, который создает ощущение 90-х, что делает её еще более мрачной и запутанной.

Как видно из стрима, камера в оригинальной Silent Hill 2 и в ремейке значительно различаются. В новой версии она расположена над плечом персонажа, что обеспечивает более тесное взаимодействие во время боев и при исследовании, а качественная графика помогает лучше заметить важные объекты.

В оригинальной версии Silent Hill 2 много зданий и мест были недоступны, однако в ремейке разработчики решили открыть эти участки, предоставив игрокам возможность более глубоко исследовать мир и находить новые загадки и предметы. Во время трансляции были показаны некоторые из этих ранее закрытых областей, и стример отметил, что он помнит, как не мог попасть в определенные места в оригинале. Некоторые здания не содержат интересных предметов, а служат лишь для создания атмосферы страха.

В ходе стрима игроки впервые увидели обновленную боевую систему, которая в предыдущей версии была довольно громоздкой. Боевая механика была улучшена, облегчая атаки противников, но для эффективной защиты все же потребуется оттачивать навыки уклонения. Сочетание новой боевой системы и усовершенствованной камеры создает напряженный игровой опыт, что ярко продемонстрировали в трансляции, когда стример сталкивался со множеством врагов как на открытых пространствах, так и в засадах.