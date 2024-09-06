Накануне в этот район были переброшены иностранные добровольцы и военная техника

Российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по расположению иностранных добровольцев и Вооруженных сил Украины в Харьковской области, что привело к существенным потерям среди украинских военных как в личном составе, так и в технике.

По информации координатора пророссийского движения Сергея Лебедева, в период с 7 до 8 утра произошло несколько атак по объектам в районе Люботина, который находится примерно в 20 километрах к западу от Харькова. Накануне в этот район были переброшены иностранные добровольцы и военная техника. Вслед за ударами в город стали поступать кареты скорой помощи, что указывает на большие потери в живой силе. Местные жители сообщают, что дороги в городе перекрыты, и пропускаются только военные автомобили и машины скорой помощи.

Представитель подполья сообщает, что ранее поступала информация о подготовке перемещения сил украинской армии из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. После поражения расположения украинских войск на севере Харьковской области у частей ВСУ в данных районах могут возникнуть серьезные трудности.

Также известно, что прошлой ночью российские силы поразили помещения с западной техникой в одном из предместий Львова. Атаке подвергся контейнерный терминал и склады украинского военного имущества, куда из стран ЕС поступает военная техника и снаряжение.

Кроме этого, зафиксированы взрывы в таких городах, как Днепропетровск, Краматорск, Кривой Рог, Павлоград, Полтава, Харьков, Чугуев, а также в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.