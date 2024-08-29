Bethesda следит за ростом популярности одного из персонажей сериала, который является Гулем

Один из разработчиков Fallout 76 сообщил, что Гули могут стать игровыми персонажами в следующей части Fallout. Рост интереса к Гулям, появляющимся в Fallout, наблюдается в 2024 году благодаря выходу телесериала и недавнему обновлению Fallout 76. Этот увеличившийся интерес потенциально может побудить Bethesda более активно использовать упырей в будущем.

Телешоу на Amazon, запущенное ранее в этом году, значительно увеличило популярность франшизы. Представители Microsoft отметили, что сериал положительно сказался на времени проведения в игре, причем всех актуальных частей Fallout и помог восстановить имидж бренда. Гуль, которого сыграл Уолтон Гоггинс, стал одним из самых популярных персонажей, быстро завоевав сердца фанатов, а мастерская игра актера поспособствовала росту интереса к упырям среди поклонников серии.

В интервью на Gamescom 2024 креативный директор Fallout 76 Джон Раш поделился мнением о том, что упыри могут появиться как игровые персонажи в Fallout 5. Он подчеркнул, что разработка игр ориентирована на удовольствие игроков, и если Гули будут поддержаны фанатами, их включение будет обязательно рассмотрено.

Тем не менее, игрокам стоит с осторожностью относиться к заявлениям Раша, особенно учитывая, что его непосредственное участие в разработке Fallout 5 не подтверждено. Хотя новая часть Fallout может выйти раньше, чем предполагали, вряд ли она появится на полках магазинов в ближайшие годы, и неизвестно, сохранят ли Гули такую же популярность к тому времени. В данной ситуации фанатам остается только дождаться официального релиза от Bethesda, чтобы получить более точную информацию о готовящейся игре.

Однако, для тех геймеров, кто мечтает сыграть за Гулей, нет необходимости ждать Fallout 5. В Fallout 76 уже можно играть за упырей, кроме того, существует новый мод для Fallout 4, который добавляет возможность появления Гулей. Установив этот мод, игроки могут создать собственного персонажа-упыря и, следуя детальным инструкциям, настроить его под образ популярных персонажей, таких как Уолтон Гоггинс. Более того, в Fallout 4 доступны и другие моды, с помощью которых геймеры могут создать уникальных упырей по своему вкусу.