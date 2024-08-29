Компания переработала технологию создания ускорителей и нарастит массовое производство к концу года

В среду компания Nvidia признала, что её новые продукты на базе архитектуры Blackwell сталкиваются с проблемами низкой производительности. Это побудило фирму переработать некоторые слои чипа B200 с целью повышения скорости. Nvidia планирует увеличить объемы производства Blackwell до конца текущего года и намерена поставить ускорителей на сумму в несколько миллиардов долларов в конце этого года.

"Мы внесли изменения в мамку процессора Blackwell для улучшения его характеристик. Запуск производственного цикла Blackwell намечен на четвертый квартал, и он будет продолжаться до 2026 финансового года. Мы рассчитываем на поступление нескольких миллиардов долларов от продажи Blackwell в четвертом квартале", — отмечается в заявлении компании.

В Nvidia подтвердили, что проводили тестирование чипов Blackwell с клиентами, однако, им пришлось производить "низкокачественный материал Blackwell" для удовлетворения спроса, что негативно сказалось на прибыли. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг рассказал, что компания завершила все требуемые модификации конструкции ускорителей Blackwell B100 и B200 и намерена запустить их массовый выпуск к концу года.

Ранее поступали сообщения, что B100 и B200 стали первыми чипами, создаваемыми с упаковкой CoWoS-L от TSMC, соединяющей чиплеты через RDL-интерпозер с локальными кремниевыми межсоединениями (LSI). Такая технология обеспечивает высокую скорость передачи данных — примерно 10 ТБ/с. Эти мосты требуют высокой точности размещения. Однако, возникшее несоответствие в коэффициенте теплового расширения (CTE) между чиплетами, мостами LSI, RDL-интерпозером и материнской платой вызвало деформацию и сбой системы. Согласно имеющимся данным, Nvidia была вынуждена пересмотреть верхние металлические слои и выступы кремния для улучшения выхода качественных изделий. В то же время компания не уточнила детали исправлений, отметив лишь необходимость создания новых масок.

Nvidia утверждает, что в кристалле Blackwell не потребовалось функциональных изменений, и все корректировки были направлены на увеличение выхода годных чипов и обеспечение стабильных поставок B100 и B200.