В частности речь идёт о таких типах сырья, как германий и галлий

Как сообщает издание Financial Times, После введения Китаем санкций, ограничивающих экспорт германия и галлия в 2023 году, мировые цепочки поставок столкнулись с серьезными нарушениями, что вызвало стремительный рост цен. Отсутствие значительной конкурентной борьбы китайских экспортёров усиливает опасения касательно возможного дефицита.

Китайская Народная Республика занимает ключевое положение в производстве этих металлов, обеспечивая порядка 94% глобальных поставок галлия. Из-за введения санкций, цены на металлы существенно возросли. К примеру, стоимость германия увеличилась с 1200 долларов за кг в начале 2023 года до 2600 долларов в середине 2024 года в Европе, что показывает 115% роста. Обстановка с галлием несколько лучше: его цена возросла с около 300 долларов до приблизительно 530 долларов за тот же период, что соответствует примерно 75% увеличения.





С 1 августа 2023 года компании как из Китая, так и из зарубежья обязаны оформлять экспортную лицензию для вывоза галлия и германия, а также разнообразных изделий, содержащих эти элементы, ссылаясь на требования нацбезопасности. Подобные меры рассматриваются многими как реакция Китая на введенные Соединёнными Штатами санкции в сферах полупроводников, ИИ и суперкомпьютеров. Каждая отправка этих веществ из Китая теперь требует разрешения от правительства, что делает процесс поставок длительным – от 30 до 80 дней. Такое бюрократическое ограничение создает значительную неопределенность на рынке, что осложняет заключение долгосрочных контрактов и усугубляет ситуацию для компаний, чей бизнес зависит от этих материалов.