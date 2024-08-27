По мнению депутатов, это повлечет за собой дополнительные расходы из бюджета

Правительство Российской Федерации опубликовало отрицательную оценку законопроекта, который предполагал уведомление водителей об эвакуации их транспортных средств заранее. Главная причина отказа в поддержке данной инициативы заключается в необходимости дополнительных расходов из бюджета.

Законопроект предусматривал внесение изменений в статью 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, обязывая уполномоченного лица, принимающего решение об эвакуации, информировать владельца автомобиля о задержании его транспортного средства. Уведомление планировалось осуществлять через специализированные интернет-ресурсы, подобные сервису Госуслуг. Создатели инициативы подчеркивали, что это позволит водителям устранить нарушения, к примеру, переехать на другое место, хотя штраф всё равно будет выписан.

В отзыве правительства подчеркивается, что право принимать решения об эвакуации автомобилей будет принадлежать не только полицейским, но и представителям других государственных органов. Это означает, что расширение их полномочий потребует дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения доступа к необходимым информационным системам, однако, в самом законопроекте не указаны источники финансирования.

В то же время в пояснительной записке к проекту говорится, что с помощью уже действующих специализированных платформ возможно наладить систему оповещения без значительных затрат, а требуемые средства оцениваются как минимальные относительно объема финансирования, выделяемого на нужды Министерства внутренних дел.