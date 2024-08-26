По мнению экспертов, это говорит о скором расширении модельного ряда этих спортивных машин

Генеральный директор Ford Джим Фарли в своем недавнем заявлении охарактеризовал Dark Horse как суббренд компании. Он сравнил его с такими линейками, как Raptor и Tremor. Это может указывать на потенциальное расширение модельного ряда Dark Horse, предполагают эксперты портала Carscoops.

В данный момент название Dark Horse носит одна из версий купе Ford Mustang, стоимость которой составляет 68,3 тысячи долларов, а также гоночный автомобиль, цена которого достигает 145 тысяч долларов. Скорее всего, в ближайшем будущем появятся новые версии Dark Horse в семействе Mustang. В частности, возможно, будет представлен кабриолет с V8 двигателем и механической трансмиссией.

Приставку Raptor можно встретить на высокопроизводительных версиях автомобилей Bronco, Ranger и F-150. Между тем, версии Tremor доступны для моделей Maverick и F-150. Однако топ-менеджер Ford не предоставил конкретной информации о планах по их дальнейшему развитию и расширению.

В январе Ford представил еще одну модель из линии Dark Horse - заводской драг-рейсер. Эта машина оснащена двигателем объемом 8,2 литра, который при использовании нитрометана развивает мощность в 10 тысяч лошадиных сил. Классическую дистанцию в 402 метра автомобиль проезжает примерно за четыре секунды.