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Zelikman
Military Watch Magazine: Российская армия уничтожила 20 танков Abrams, поставленных Киеву из США
По имеющимся данным, всего Штаты передала украинским военным 31 машину данного типа

  Согласно информации, опубликованной изданием Military Watch Magazine, после минувшей атаки на ещё один танк Abrams в Курской области общее число выведенных из строя танков данного типа достигло 20 в течение последних шести месяцев. Всего Соединённые Штаты Америки предоставили Киеву 31 танк M1 Abrams.

  Издание ссылается на свои источники, сообщающие о том, что танк был уничтожен с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса, вероятно, из семейства "Корнет". Этот случай выделяется на фоне других инцидентов, когда американские танки в основном подвергались атаке беспилотниками или высокоточной артиллерией.

  В интервью западным средствам массовой информации украинские военные регулярно отмечают, что недовольство по поводу боевой эффективности американских танков, поставленных в ВСУ, растет. В основном они указывают на различные технические проблемы, такие как чувствительность электронных систем Abrams к конденсации, а также на уязвимость этих танков к огню российского вооружения. Даже дополнительная динамическая защита, установленная на броню, не обеспечивает должной живучести.

  Ранее уже сообщалось, что в ходе сражений в приграничной зоне Курской области российские военнослужащие поразили американский танк Abrams, переданный США украинским силам для нападения на российские территории. Также было уничтожено множество других единиц бронетехники, в том числе танков от стран НАТО: Leopard, Challenger, AMX и некоторое количество дефицитных зенитно-ракетных установок.

#сво #техника #армия #оружие #m1 abrams
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