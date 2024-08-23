По имеющимся данным, всего Штаты передала украинским военным 31 машину данного типа

Согласно информации, опубликованной изданием Military Watch Magazine, после минувшей атаки на ещё один танк Abrams в Курской области общее число выведенных из строя танков данного типа достигло 20 в течение последних шести месяцев. Всего Соединённые Штаты Америки предоставили Киеву 31 танк M1 Abrams.

Издание ссылается на свои источники, сообщающие о том, что танк был уничтожен с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса, вероятно, из семейства "Корнет". Этот случай выделяется на фоне других инцидентов, когда американские танки в основном подвергались атаке беспилотниками или высокоточной артиллерией.

В интервью западным средствам массовой информации украинские военные регулярно отмечают, что недовольство по поводу боевой эффективности американских танков, поставленных в ВСУ, растет. В основном они указывают на различные технические проблемы, такие как чувствительность электронных систем Abrams к конденсации, а также на уязвимость этих танков к огню российского вооружения. Даже дополнительная динамическая защита, установленная на броню, не обеспечивает должной живучести.

Ранее уже сообщалось, что в ходе сражений в приграничной зоне Курской области российские военнослужащие поразили американский танк Abrams, переданный США украинским силам для нападения на российские территории. Также было уничтожено множество других единиц бронетехники, в том числе танков от стран НАТО: Leopard, Challenger, AMX и некоторое количество дефицитных зенитно-ракетных установок.