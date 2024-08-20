Первым крупным носителем беспилотной авиации станет USS George HW Bush

На борту авианосца USS George HW Bush теперь уже работает первый в мире Центр беспилотных воздушных боевых операций. Этот специализированный центр, известный как UAWC, предназначен для удаленного управления будущими беспилотными летательными аппаратами, включая MQ-25 Stingray - беспилотные самолеты-заправщики ВМС.

В UAWC установлены необходимые аппаратные и программные средства, которые входят в состав Системы управления полетами беспилотной авиации на авианосцах (UMCS). Данная система играет ключевую роль в управлении и мониторинге MQ-25 в ходе выполнения задач.

"UAWC CVN 77 задает стандарт, по которому ВМС США будут использовать и контролировать беспилотники, а также, возможно, другие подобные аппараты с помощью UMCS. Данные технологии сначала станут основой для поддержки MQ-25, но в будущем будут также применяться для новых беспилотных систем, таких как Collaborative Combat Aircraft, которые сформируют воздушное крыло ближайшего будущего", - отметил капитан Дэниел Фусито, руководитель программы Unmanned Carrier Aviation (PMA-268).

Основой UMCS служит наземная станция управления MD-5E (GCS), функционирующая благодаря современному программному обеспечению Multi-Domain Combat System от компании Lockheed Martin. Военно-морской флот адаптировал GCS, объединив технологии Lockheed с дополнительными устройствами и аппаратными средствами, установив их в специализированные стойки и кабины на борту корабля.

Проект установки UAWC занял много лет и требовал тесного сотрудничества с различными программными офисами ВМС, системными командами и верфями. Команды работали над беспрепятственной интеграцией новых беспилотных систем в уже существующие сети и архитектуру авианосца.

В начале следующего года ВМС намерены провести первые морские испытания оперативных сетей UAWC. Пилоты из Unmanned Multi-Role Squadron 10 будут применять реальное оборудование и программное обеспечение UMCS на борту USS George HW Bush для взаимодействия с имитатором MQ-25 на наземной станции.

Программа MQ-25 Stingray является результатом сотрудничества Военно-морских сил США и промышленных компаний Boeing и Lockheed Martin. Boeing создала данный беспилотник MQ-25, в то время как Lockheed Martin обеспечивает важные элементы управления и сетевую инфраструктуру для его работы. MQ-25 станет первым беспилотным летательным аппаратом, который будет активно использоваться на авианосцах ВМС. Запланировано, что флот из 76 таких аппаратов будет выполнять задачи по воздушной дозаправке, в итоге заменив существующие F/A-18E/F Super Hornets, которые сейчас осуществляют эту функцию.