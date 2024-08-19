Данная инициатива будет реализована в рамках Закона о чипах, принятого в Соединённых Штатах.

В рамках инициативы по усилению производства полупроводников в Соединенных Штатах, Texas Instruments и Минторга США заключили предварительное соглашение, в котором изложены возможные условия прямого финансирования в размере до 1,6 млрд долларов, предусмотренного Законом о чипах.

Данные средства будут выделены на создание трех заводов, которые будут заниматься производством 300-миллиметровых пластин в Техасе и Юте. Помимо этого, Texas Instruments рассчитывает получить дополнительные 6-8 миллиардов долларов через инвестиционный налоговый кредит от Минфина США, целью которого является поощрение квалифицированных вложений в американское производство. Эти финансовые меры помогут TI обеспечить надежные и устойчивые поставки критически важных аналоговых полупроводников и встроенных процессоров. Заявленное прямое финансирование входит в масштабный план TI по инвестированию свыше 18 миллиардов долларов до 2029 года для расширения своего производственного присутствия.

Финансовая поддержка по Закону о чипах будет выделена для трех новых заводов по производству кремниевых пластин: двух в Шермане, штат Техас, и одного в Лехи, штат Юта. Заводы SM1 и SM2 в Шермане намерены занять значимые позиции в полупроводниковом секторе, производя микросхемы с техпроцессом от 65 до 130 нм, с прогнозируемым размером ежедневного производства, превышающим сто миллионов чипов. Важно отметить, что завод в Шермане - один из немногих новых предприятий по выпуску 300-миллиметровых кремниевых чипов на территории США.

С другой стороны, завод LFAB2 в Лехи, штат Юта, будет специализироваться на создании микросхем в диапазоне от 28 до 65 нм, с ожидаемым объемом производства в десятки миллионов чипов в день. Этот проект является самой значительной экономической инвестицией в истории штата Юта.

TI является одной из немногих компаний в Соединенных Штатах, занимающихся производством крупных 300-миллиметровых пластин для компании Foundational Technologies. Деятельность этой фирмы играет ключевую роль в развитии внутреннего производства микросхем с устоявшимися узлами, которые необходимы для различных нужд - от бытовой электроники до важнейших объектов инфраструктуры.