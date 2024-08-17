В прошлом году компания была вынуждена приостановить свою работу по требованию местных властей

Binance и другие международные криптобиржи начали восстанавливать свою деятельность в Индии, где в конце прошлого года им был наложен запрет из-за отсутствия регистрации в государственных органах.

Компания Binance, управляющая крупнейшей криптобиржей в мире, объявила в четверг о повторном запуске своего сайта и приложения в Индии после регистрации в Отделе финансовой разведки в мае. KuCoin, расположенная на Сейшелах, снова начала работу в Индии в апреле после получения регистрационного номера в ПФР, как сообщил один из ее представителей.

Биржи, зарегистрированные в Отделе финансовой разведки Индии (Financial Intelligence Unit, FIU) , обязаны взимать налог на транзакции, введенный в 2022 году. По словам представителя KuCoin, они начали взимать этот налог с момента восстановления работы. Представитель Binance отметил, что компания считает свои текущие действия соответствующими действующему законодательству. Однако, этот налог, названный налогом, вычитаемым у источника, привел к значительному снижению объемов торгов в Индии и вызвал недовольство местных бирж, которые оказались в невыгодном положении.

В конце прошлого года Индия закрыла девять оффшорных криптовалютных обменников, утверждая, что они действовали на ее территории незаконно и должны были зарегистрироваться в FIU для осуществления торговли в южноазиатском государстве. В этот список попали такие платформы, как Binance, KuCoin, Kraken и HTX. Теперь Binance возвращается на изменившийся рынок Индии. WazirX, его местный соперник и бывший партнер, приостановил операции по торговле, выводу средств и пополнению счетов после взлома, в результате которого было украдено 235 миллионов долларов в прошлом месяце.