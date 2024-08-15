По предварительным данным, цена на эту модель составит 35 тысяч долларов

Внедорожник Tank 400, который в настоящее время доступен в Китае только с плагин-гибридным вариантом Hi4-T, скоро предложит и бензиновую версию. Об этом сообщает ресурс Car News China, который также опубликовал шпионские фотографии новой модификации. Судя по изображениям, внешний вид нового автомобиля почти не будет отличаться от существующей модели с электрифицированным приводом.

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Эта версия Tank 400 будет оснащена двухлитровым турбодвигателем, расположенным продольно, и дополнена 48-вольтовым стартер-генератором. Двигатель внутреннего сгорания будет работать в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Похожие умеренно-гибридные технологии уже используются в модели Tank 300.

Согласно предварительным данным, цена бензинового Tank 400 в Поднебесной составит примерно $35 тысяч. Для сравнения, текущая цена на плагин-гибрид начинается с отметки $40 тысяч.

Ранее в этом месяце Министерство промышленности Китая уже выдало сертификат на другую новую версию Tank 400 - с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 186 лошадиных сил. Даты начала продаж обоих моделей внедорожников, которые не требуют подключения к электросети, пока что не были объявлены.