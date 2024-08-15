Как оказалось, автомобили принадлежат одному из дилеров, и среди пользователей начались споры о правильности подобного хранения

На платформе Reddit были опубликованы фотографии новых электромобилей Tesla, стоящих на замусоренном поле. Выяснилось, что это не заброшенные машины: дилер из Флориды использует это место для хранения автомобилей, которые еще не нашли своих покупателей. Пользователи сети предполагают, что подобная ситуация может указывать на растущее накопление запасов.

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На изображениях можно увидеть как минимум несколько десятков моделей Tesla Model 3. Однако, автор фото утверждает, что в поле находятся сотни машин, каждая из которых представлена в различных версиях и комплектациях. Эти автомобили явно не являются устаревшими экземплярами: на снимках видно, что это обновлённые версии модели.

Такой метод хранения может стать источником проблем для будущих владельцев. Грызуны могут попасть в электромобили через траву и землю. Кроме того, длительное воздействие палящего солнца Флориды вредно для покраски автомобилей.

Интересующиеся пользователи сайта связались с дилером и узнали, что эта необычная площадка предназначена для нераспроданных автомобилей. Возможно, салон заказал слишком большой объем машин. Однако, многие считают, что это отражение глобального снижения интереса к электромобилям.

По данным продаж за первое полугодие этого года, самым популярным автомобилем в Европе стал бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. Прежний лидер, Tesla Model Y, внезапно скатился на восьмую позицию. Тем не менее, эта модель по-прежнему остается самым востребованным электромобилем в Европейском Союзе.