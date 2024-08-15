После взятия населённого пункта Железное, обстановка под Торецком сложилась так, что украинские формирования утратили свои восточные оборонительные позиции на данном участке.
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На днях российские подразделения, включая 1-ю Славянскую мотострелковую бригаду, разместили видео с российским флагом Победы и знамением своего подразделения из Железного, сообщив о завершении операции по его полному освобождению. Город Железное находится в непосредственной близости к Торецку, где уже идут уличные бои, и российские штурмовые группы продолжают продвижение при поддержке артиллерии и мотострелковых подразделений.
Взятие населённого пункта Железное военнослужащими России является значительным шагом в отдалении линии линии боевого соприкосновения от Горловки. На этом направлении зона боевых действий стабилизировалась на долгое время. Украинская сторона, извлекая выгоду из своей позиции, регулярно обстреливала улицы Горловки, надеясь в будущем продвинуться вперёд. Однако, ситуация обернулась иначе.
Теперь, понеся новые потери в личном составе и технике, Вооружённые силы Украины оказались вынуждены отступить к границам Торецка. При этом сам Торецк расположен на более низкой местности по сравнению с его восточными пригородами, включая Железное и посёлок Пивничное (Северное), который российским войскам ещё предстоит полностью очистить.