Гиперкар компании разработан на базе BMW 8, а стоимость машины превысит 2,2 миллиона долларов

На британской выставке элитных автомобилей Salon Prive, запланированной на конец августа, стартап Naran Automotive продемонстрирует свой гиперкар, созданный собственной командой. Хотя на данный момент это только прототип, компания под руководством бизнесмена Амира Нарана намерена изготовить 39 экземпляров для клиентов, каждый из которых получит уникальные возможности для персонализации. Разработчики уверены, что их купе станет самым быстрым четырёхместным автомобилем в мире с обычным двигателем, не использующим электрические технологии.

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Проект был впервые представлен в 2020 году, и согласно первоначальному графику, прототип должен был быть готов в 2021 году, а массовое производство стартовать в 2022-м с запланированным выпуском в 49 экземпляров. С тех пор информации о модели было немного, хотя этим летом она уже была показана на выставке в Швейцарии. У автомобиля пока нет названия, и предполагается, что каждый покупатель сможет самостоятельно придумать его. Известно, что гиперкар создается не с нуля, а на основе BMW 8 серии с доработанной подвеской и новым углепластиковым кузовом. Как стало известно, двухдверная модель была собрана в Германии, а затем доработана в Ковентри, Великобритания. Дизайн разработала студия WYN Design, известная работами над суперкары Apollo IE и De Tomaso P72.

На свежих фотографиях прототип модели запечатлён на фоне Бленхеймского дворца, где пройдет Salon Prive. Судя по изображениями, дизайн автомобиля остался неизменным с момента начала подготовки к серийному производству. Также стало известно, что для этой модели будет доступен пакет с регулируемыми элементами аэродинамического обвеса, который сделает её характеристики на трассе сопоставимыми с гоночными машинами категории GT3. Пока нет фото интерьера, но утверждается, что в отделке демонстрационного образца использованы кожа, текстиль и алюминий, при этом потенциальные покупатели смогут выбрать материалы по своему усмотрению.

Под куполом с вентиляцией находится пятилитровый битурбированный V8 мощностью свыше 1000 лошадиных сил, вероятно, основанный на 4,4-литровом двигателе BMW. Привод только полный. Ранее сообщалось, что Naran сможет разогнаться до первой сотни за 2,3 секунды и достичь максимальной скорости в 370 км/ч. Заказы на гиперкар уже открыты, с предоплатой в 385 тысяч долларов, а общая стоимость, по некоторым сведениям, составит не менее 2,2 миллиона долларов, хотя четыре года назад озвучивалась сумма вдвое меньше.