Согласно аналитике, в 2008 году стоимость на 1 киловатт-часа ёмкости батареи находилась на уровне 1415 долларов, к сегодняшнему дню этот показатель упал ниже 140 долларов

За последние полтора десятилетия цена литий-ионные аккумуляторы для электромобилей снизилась в несколько раз. Это утверждение сделано в материале Carscoops, основанном на данных, представленных департаментом транспортных технологий Министерства энергетики США. Аналитическая компания Gartner прогнозирует, что уже к 2027 году себестоимость производства электромобилей может сравняться со стоимостью бензиновых автомобилей.

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В 2008 году, когда практически не было доступных электрокаров, стоимость одного киловатт-часа ёмкости батареи составляла 1415 долларов. К 2023 году, благодаря увеличению объемов производства и внедрению новых технологий, эта цифра сократилась до 139 долларов, что представляет собой более чем десятикратное снижение. Наиболее значительное падение цен произошло с 2009 по 2013 год, в период появления первых массовых моделей электромобилей.

В расчетах Минэнерго США учитывались легковые автомобили с годовыми объемами производства не ниже 100 тысяч единиц. К примеру, 81-киловаттная батарея популярного кроссовера Tesla Model Y 15 лет назад имела бы цену около 114615 долларов, что в два с половиной раза превышало бы стоимость всего автомобиля по текущим расценкам. Журнал Carscoops добавляет, что с учетом инфляции в "тех" долларах стоимость батареи не снизилась бы настолько сильно и составила бы порядка 1 тысячи долларов за киловатт-час. Также значительно уменьшилась стоимость эксплуатации электромобилей.