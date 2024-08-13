Вариант Як-130М сможет оснащаться более мощным вооружением и имеет на борту всё необходимое передовое оборудование

На форуме «Армия-2024» ПАО «Яковлев» продемонстрировал новый проект - самолет Як-130М, который разрабатывается на основе учебно-боевого Як-130. Главной целью этой модернизации станет увеличение боевых возможностей аппарата для улучшения его конкурентоспособности на международном рынке. Также по контракту с Министерством промышленности и торговли была окончена разработка конструкторской документации для данных изделий.

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"Мы ожидаем, что обновленный Як-130М вызовет интерес, прежде всего, у наших зарубежных партнеров, которые не намерены приобретать более тяжелые и дорогие самолеты. Концепции, реализованные в новой модели, позволят значительно расширить арсенал вооружения по сравнению с предыдущей версией Як-130. В него будут включены, в частности, ракеты класса «воздух-воздух» и высокоточные авиационные средства поражения классов «воздух-земля» с системой наведения на основе спутников и лазеров. Самолет займет позицию полноценного легкого истребителя, сохраняя при этом учебные возможности", - рассказал заместитель гендиректора Государственной корпорации Ростех Владимир Артяков.

Со слов генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского, на Иркутском авиационном заводе уже началась работа по созданию опытных образцов Як-130М. Планируется изготовить три прототипа для проведения испытаний. Некоторые технические решения, касающиеся программы Як-130М, тестируются на действующих прототипах, включая тот, который был продемонстрирован на форуме «Армия-2024» В Як-130М интегрируются системы, существенно увеличивающие его функциональные возможности: бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная тепловизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс защиты «Президент-С130» и система связи КСС-130.

Эти передовые технологии и вооружение позволят использовать Як-130М как в учебных, так и в боевых операциях при неблагоприятных погодных ситуациях и в любое время суток.