Данный населённый пункт находится недалеко от границы с Курской областью

Российская военная разведка зафиксировала существенное увеличение сосредоточения сил и ресурсов украинских формирований в окрестностях села Мирополье, которое находится на восточном берегу реки Псёл, близ границы с Курской областью.

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После обнаружения концентрации подразделений Вооруженных сил Украины были предприняты удары по этим силам. В первую очередь, с помощью нескольких дронов была уничтожена установка для запусков зенитного ракетного комплекса на южной стороне Мирополья. Согласно некоторым источникам, данный комплекс мог быть одним из модификаций ЗРК «Бук». Это уже как минимум вторая единица подобной техники, уничтоженной на этом направлении с момента вторжения украинских формирований в Курскую область.

Ликвидация системы противовоздушной обороны обеспечила больший комфорт для бомбардировщиков, штурмовиков и армейской авиации Воздушно-космических сил России на юге Курской области. Для поражения украинских солдат и бронетехники в районе Мирополья применяется и ФАБ-500 с модулями, позволяющими осуществлять планирование и коррекцию.

Стоит напомнить, что киевские подразделения пересекли границу России, осуществив вторжение на территорию Курской области рано утром 6 августа. На текущий момент под контролем Вооруженных сил Украины остаются несколько сел в Кореневском и Суджанском районах, а также западная часть административного центра Суджа.