Также будет введена дополнительная плата за слишком долгую подзарядку автомобиля

Сеть быстрых зарядных станций Electrify America, управляемая американским филиалом Volkswagen Group, планирует ввести экспериментальные ограничения для пользователей своих терминалов. Как сообщает Carscoops со ссылкой на слова президента компании Роберта Барросы, владельцы электромобилей смогут заряжать свои батареи лишь до 85% от полной емкости. Также будет введена дополнительная плата для тех, кто займет зарядное место дольше установленного времени.

реклама

Эта инициатива нацелена на решение проблемы "пожирателей заряда" - водителей, которые долго занимают терминалы, когда зарядка уже не нужна. Дело в том, что современные зарядные станции на постоянном токе позволяют быстро зарядить батарею до 80%, но последующие 20% занимают значительно больше времени.

Роберт Барроса отметил, что для многих американцев электромобили все еще являются новинкой, и многие не осознают, что мощные терминалы не предназначены для полной зарядки. Поэтому на десяти наиболее загруженных станциях в Калифорнии максимальная зарядка будет автоматически ограничена 85%. В случае, если водитель не освободит место через 10 минут, с него будет взиматься 40 центов за каждую дополнительную минуту.

Как сообщает Carscoops, проблемы с загрузкой сети Electrify America могут быть частично связаны с тем, что компания имеет договоренности с несколькими автопроизводителями, такими как Hyundai и Mercedes-Benz. Эти производители предлагают американским покупателям с электромобилями услугу бесплатной зарядки, что делает её весьма привлекательной для клиентов.

Создала компанию Electrify America группа Volkswagen в конце 2016 года в рамках соглашения с правительством США как своего рода компенсация за скандал с дизельными автомобилями, вложив в проект $2 миллиарда на старте. Несколько лет назад Siemens приобрела миноритарную долю в сети.