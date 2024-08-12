Данный комплекс сможет эффективно бороться с любыми типами БПЛА, используя при этом недорогие зенитные ракеты

Конструкторское бюро приборостроения из компании «Высокоточные комплексы» Государственной корпорации Ростех продемонстрировало на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» новейшую зенитную ракетную систему «Панцирь-СМД-Е». Данный комплекс разработан для обороны промышленных и административных объектов от масштабных нападений ударных дронов.

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«Панцирь-СМД-Е» оснащен системой управления огнем, включающей обзорный радар, многофункциональную РЛС и электронно-оптические устройства. Комплекс обладает способностью обнаруживать и нейтрализовать воздушные объекты на средних и малых дистанциях, а также на автомате анализировать результаты стрельбы.

Новинка предназначена для повышения уровня безопасности и защиты критически важных объектов от угроз, связанных с использованием беспилотной авиации. Опыт боевых действий в Специальной Военной Операции на Украине показал, что на сегодняшний день, одними из самых эффективных средств поражения являются ударные беспилотники, а соответственно, необходимо найти и эффективные защитные вооружения, чтобы иметь преимущество на поле боя.

Боекомплект, установленный в ячейках пусковой установки, способен включать до 48 зенитных управляемых ракет ближнего перехвата или 12 базовых ракет. Количество снарядов в системе может изменяться в зависимости от сочетания штатных и миниатюрных моделей.

"Семейство систем "Панцирь" непрерывно развивается и обновляется. Новый комплекс "Панцирь-СМД-Е“ разработан для защиты стационарных объектов от воздушных угроз, включая масштабные атаки дронов. Для отработки этих целей система может быть укомплектована 48 ракетами ближнего действия. Эти боеприпасы являются как эффективными, так и экономичными, надежно обеспечивая защиту даже от мелких беспилотников и позволяя, грубо говоря, не использовать тяжелое вооружение против таких целей", — отметил член бюро Союза машиностроителей России и индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.