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Zelikman
Энтузиаст создал компактную игровую консоль из деталей сломанного Steam Deck
Данный "Франкенштейн" смог достичь 40 кадров в Cyberpunk 2077 при разрешении 900p.

  Эта история началась, когда ради эксперимента Eta Prime приобрел Steam Deck вместимостью 512 ГБ с треснувшим экраном. Предыдущий владелец снял некоторые внутренние детали, осознав, что они еще находятся в рабочем состоянии. Eta Prime увидел шанс преобразовать оставшиеся элементы в нечто уникальное - компактный настольный компьютер. Ключевым компонентом проекта оказалась материнская плата, на которой все еще держался оригинальный вентилятор. Плата имела USB-C порт для видеовыхода и слоты для расширения памяти M.2 и microSD.

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  Первым этапом работы стало крепление материнской платы и вентилятора на стеклянной основе, что обеспечивало прочность конструкции. Затем был установлен алюминиевый радиатор для базового охлаждения. Для питания своего изделия Eta Prime использовал 65-ваттное зарядное устройство с HDMI и USB портами, позволяя подключить всё одним кабелем.

  Когда оборудование было собрано, настало время проверить, насколько успешно прошла модификация Steam Deck. Энтузиаст нажал на кнопку питания - загорелся светодиод, и вентилятор начал работать. Вскоре на подключённом мониторе появился привычный интерфейс Steam Deck.


  Однако, возникла одна небольшая проблема: для обновления BIOS требовалась работающая батарея, которой не оказалось в собранной схеме. Тем не менее, специалист нашел альтернативное решение, воспользовавшись инструментом SteamDeck-BIOS-Manager, доступным на GitHub.

  После того как всё заработало без сбоев, пришло время протестировать несколько игр, и результаты оказались действительно впечатляющими. В Cyberpunk 2077 удалось достичь примерно 40 FPS при разрешении 900p с низкими графическими настройками и активированным FSR Balanced, а Forza Horizon 5 показала 70 FPS с аналогичным разрешением и средними настройками графики. 

  Учитывая, что данная установка была собрана из частей Steam Deck, результаты были весьма достойными.

#технологии #чипы #компьютеры #steam deck #железо
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