Сообщается, одно из танковых соединений уже находится на приграничных позициях

Военное командование Беларуси начало перемещение тяжелой бронетехники к границам с Украиной. Танки одной из механизированных бригад уже выдвинулись на установленные позиции, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

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Эти действия стали результатом недавно принятого решения о наращивании сил на границах, в частности на Гомельском и Мозырском направлениях. Переброска техники будет осуществляться также с помощью железнодорожного транспорта, и погрузка танков на платформы уже началась. Вчера президент Лукашенко отдал указание усилить военное присутствие на границе с Украиной в ответ на инциденты с беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины.

"Одно из механизированных соединений уже готово к выполнению заданий по своему назначению. Военнослужащие занимаются погрузкой техники на железнодорожные платформы и готовятся к передвижению комбинированным способом в определённые районы", - указано в официальном сообщении.

Киев, в свою очередь, предполагает, что решение Лукашенко направлено на отвлечение части сил Вооружённых Сил Украины, особенно на фоне операции в Курской области и недостатка резервов. При этом не исключается возможность начала Минском военной операции против Украины, так как границы Союзного государства, и по совместительству членов ОДКБ, были нарушены.