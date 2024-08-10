Одна из моделей будет обладать 24 ядрами Xe2, памятью 19 Гбит/с, видеопамятью 12 ГБ и 192-битной шиной

В преддверии ожидаемого дебюта графической архитектуры Battlemage в этом году появились новые подробности о её технических характеристиках. Пользователь Gaav87 на форумах AnandTech наткнулся на журнал загрузки Linux, в котором упоминается GPU Battlemage, обладающий 24 ядрами Xe2 и 12 ГБ видеопамяти.

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Согласно доступной информации, ширина шины этого графического процессора составляет 192 бита, а скорость работы оперативной памяти - 19 Гбит/с, что позволяет достичь пропускной способности в 456 Гбит/с. В своём следующем посте Gaav87 раскрыл дополнительные особенности ядра, заявляя о 192 исполнительных блоках и производительности в 15 ТФЛОПс при одинарной точности с базовой частотой 1,8 ГГц. Он также прокомментировал, что производительность Battlemage будет на 50% выше, чем у Arc A750, однако, уступит RX 6800 и RTX 3070 Ti.

Если указанные характеристики верны, новое решение по памяти демонстрирует смещение к более стандартным параметрам, что характерно для современных графических адаптеров среднего уровня. Ранее модели Arc A750 и A770 использовали нестандартный 256-битный интерфейс с 8 и 16 ГБ видеопамяти, что позволяло им конкурировать в своём сегменте.

192-битный интерфейс графического процессора Battlemage в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти предлагает более гармоничное решение. Эта новая конфигурация обладает меньшей пропускной способностью, чем модели Arc A750 и A770. Тем не менее наличие дополнительных 4 ГБ видеопамяти компенсирует данный недостаток. Подобная 192-битная память объемом 12 ГБ характерна для графических процессоров среднего сегмента, таких как RTX 4070 Super, RX 6750 XT и RX 7700 XT, среди прочих.

Согласно последним утечкам о количестве ядер Battlemage GPU, 24 ядра Xe2 указывают на то, что данный графический процессор позиционируется в среднем классе новой линейки Intel. Ранее сообщалось, что для Battlemage Intel планирует выпустить модели с 32 ядрами Xe2.