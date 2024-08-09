Главную сложность вызывают различия в корпоративной культуре между Тайванем и Соединёнными Штатами

Компания TSMC, один из ведущих производителей полупроводников в мире, сталкивается с трудностями в запуске своего предприятия в Аризоне, что оказалось сложнее, чем ожидалось. Выпуск 5-нм чипов планировалось начать в текущем году, но теперь ожидается, что оно начнется не ранее следующего года. Основная проблема заключается в различии корпоративной культуры между Тайванем и Соединёнными Штатами. Как сообщает New York Times, TSMC испытывает нехватку понимания местных условий труда.

реклама

Одной из ключевых трудностей является то, что компания пытается перенести свои строгие тайваньские практики на американскую почву. На Тайване сотрудники работают по 12 часов и иногда привлекаются к работе в выходные и в ночное время. Менеджеры также известны своей жесткостью и угрозами увольнения за малейшие ошибки. В Аризоне TSMC быстро осознала, что такие подходы не работают. По последним данным, работники уходят с нового завода из-за предполагаемых нарушений. Компания уже сильно зависит от тайваньских работников, при этом практически из 2200 работников в Финиксе - это мигранты из Тайваня.

Инициатива создания фабрики по выпуску чипов в Аризоне рассматривается как один из методов для наращивания производства современных чипов в США и уменьшения зависимости от импорта из Тайваня. В условиях нарастающей напряженности в отношениях между США, Китаем и Тайванем, этот шаг приобретает особое значение. По словам министра торговли Соединённых Штатов Джины М. Раймондо, страна зависит от тайваньского импорта, получая около 92% своих самых передовых чипов.

Компания TSMC вложила в данный проект 65 миллиардов долларов, как сообщает New York Times. Помимо этого, она получила федеральный грант в размере 6,6 миллиарда долларов. Проект предусматривает создание 6000 новых рабочих мест по мере завершения строительства предприятия TSMC. В конечном итоге на кампусе в Финиксе будет функционировать три различных завода, и компания намерена снизить долю тайваньских иммигрантов среди своих работников, увеличив количество местных специалистов.