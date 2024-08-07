Данный проект будет реализован в сотрудничестве с автопроизводителем JAC

Компания Huawei анонсировала название своего четвёртого автомобильного бренда, который будет создан в партнёрстве с производителем JAC. Как сообщает AutoHome, данный союз представит на китайском рынке марку Maextro, линейка которой будет включать автомобили класса люкс. Ожидается, что первой моделью Maextro станет шикарный минивэн, цена которого составит примерно $140 тысяч.

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Maextro станет частью масштабного проекта Huawei по вхождению в китайский автопром, известного как HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). В рамках этой инициативы уже были запущены марки Aito -совместно с Seres, Luxeed - в сотрудничестве с Chery, и Stelato. Последний из упомянутых брендов, созданный в кооперации с BAIC, недавно начал продажи своего первого роскошного электроседана S9.

В линейку Maextro войдут электромобили, которые на китайском рынке будут соперничать с премиальными моделями из Европы, такими как Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. Один из руководителей Huawei, Ю Чэндун, ранее упомянул о планах занять ценовой диапазон около миллиона юаней. Пока неясно, как именно Maextro будет обосновывать такую высокую стоимость своих автомобилей. Также не определено, какая модель станет дебютной. В данный момент дело обстоит так, что речь идет о минивэне, хотя в Huawei изначально говорили о люксовом седане. По информации CarNewsChina, первый электромобиль, основанный на новой платформе, проходит тестирование и должен быть представлен в конце текущего года, с запуском серийного производства весной 2025-го. Концерн JAC намерен построить для Maextro отдельный завод, который сможет производить 35 тысяч автомобилей в год.

Huawei также активно сотрудничает с компанией Changan, помогая ей разрабатывать автомобили для суббренда Deepal, однако, в альянс HIMA не входит. Среди последних новинок Deepal можно упомянуть кроссовер G318, а в ближайшее время выйдет седан L07.