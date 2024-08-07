Данная модель должна будет стать конкурентом таким автомобилям, как Toyota Camry

Офис Geely в России объявил цены на новые седаны Preface, которые планируются как альтернатива таким автомобилям, как Toyota Camry. Этот четырёхдверный автомобиль будет доступен на российском рынке только с одним двигателем, но в числе двух комплектаций, стоимость которых составит 2 999 990 и 3 217 990 рублей. Таким образом, Preface оказался почти на миллион дороже уже известной модели Geely Emgrand. Дата начала продаж пока не уточнена.

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Седан построен на платформе, разработанной Geely совместно с Volvo, и будет представлен в России с двухлитровым турбомотором мощностью 200 лошадей и крутящим моментом в 325 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатым автоматом.

В базовой комплектации Luxury предусмотрены светодиодные фары, колёса на 17 дюймов, отделка экокожей, двухзонный климат-контроль и возможности электрорегулировки водительского сиденья. Мультимедийная система будет оснащена 12,3-дюймовым экраном и 8 динамиками, а также панелью приборов с диагональю 10,2 дюйма. Система включает шесть подушек безопасности, парктроники и функцию бесключевого доступа.

Версия Flagship будет обладать большими 18-дюймовыми колесами, системой вентиляции передних сидений и электроустройствами для регулировки пассажирского кресла. Количество динамиков в данной модели возрастет до 12. Помимо этого, Preface получит адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга полос, функцию распознавания дорожных знаков и интеллектуальный дальний свет.

Для Preface был использован двигатель от другой модели Geely, доступной на российском рынке - кроссовера Atlas. Продажи версии с полноприводной системой начались в середине июня, и она будет также характеризоваться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Доплата за полный привод составила 200 тысяч рублей.