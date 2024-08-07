Такие гиганты, как Baidu, Huawei и Tencent, опасаются введения новых санкций со стороны США, которые осложняют поставки данных комплектующих

Хотя CXMT из Китая активно производит HBM2 память, ведущие технологические компании, такие как Baidu, Huawei и Tencent, продолжают накапливать высокоскоростную память Samsung. Это связано с ожидаемыми новыми экспортными ограничениями США, которые могут затруднить доступ китайских фирм к HBM. Обе компании, Baidu и Huawei, нуждаются в памяти HBM2E для своих ИИ-процессоров.

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С учётом того, что Baidu и Huawei столкнулись с трудностями в получении высококачественных ИИ-процессоров, таких как Nvidia H100 и Intel Gaudi, они теперь пытаются использовать собственные решения, предположительно, производимые SMIC. Тем не менее, им по-прежнему необходимо иметь доступ к HBM2E памяти для своих устройств, и потребуется время, прежде чем они смогут испытать продукцию CXMT. Поэтому их закупки памяти Samsung сохранятся. По информации Reuters, в первой половине 2024 года китайские компании составят около 30% доходов Samsung от HBM.

Ожидается, что США введут новые меры экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Китая к передовым ИИ-процессорам, что может осложнить производство Baidu и Huawei. Однако детали этих ограничений ещё не раскрыты. Министерство торговли Соединённых Штатов не комментировало ситуацию, но отметило, что постоянно анализирует угрозы для национальной безопасности и пересматривает контроль за экспортом.

Китайские фирмы, такие как Baidu, Huawei и Tencent, внедряют чипы HBM2E от Samsung в свои процессоры, например, в линейке Huawei Ascend 910. Тем не менее, китайская компания CXMT пока что лишь выпускает HBM2. К тому же, перед широким использованием такой памяти необходимо протестировать её на реальных процессорах.

Возможные ограничения со стороны США могут оказать значительное влияние на Samsung, которая занимает более заметную позицию на китайском рынке, чем её соперники. Micron уже остановила реализацию HBM-продукции в Китае. SK Hynix смещает свои усилия на создание более современных модулей HBM3 и HBM3E для таких клиентов, как Nvidia, что еще больше фокусирует рынок вне Китая.