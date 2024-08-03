По мнению экспертов, вложения в данную отрасль могут не окупиться в ближайшем будущем

Как сообщает издание Bloomberg, после недели, насыщенной отчетами о доходах крупных технологических компаний, стало очевидно, что замедление прибыли уже не вызывает у инвесторов прежнего восторга в отношении обещаний искусственного интеллекта.

реклама

Шесть компаний из так называемой группы "Великолепной семёрки" уже представили свои отчеты, которые показали, что годовой рост прибыли во втором квартале замедлился до почти 30%, по сравнению с 50% в предыдущем периоде. Прогнозы аналитиков указывают на дальнейшее снижение этого показателя, предполагая, что в третьем квартале он составит около 17%.

Результаты Microsoft, Meta, Amazon и Apple подтвердили, что крупнейшие мировые корпорации продолжают активно вкладываться в искусственный интеллект. Однако после отчетов акции Microsoft и Amazon упали, так как инвесторы беспокоятся, что эти вложения в ИИ могут не оправдать себя в ближайшее время, что также касается и акций Alphabet, которые рухнули неделю назад.

Отчет Tesla Inc. от 24 июля также оказался разочаровывающим для инвесторов, в то время как Nvidia Corp. готовится представить свои финансовые результаты в конце месяца. Комментарии и новости на этой неделе добавили дополнительную волатильность на рынок.

Инвесторы начали пересматривать свои стратегии, переключаясь с крупных, стабильных акций на более мелкие и рискованные активы, чтобы снизить влияние крупных технологических компаний. Публикация отчетов о доходах, наряду с заявлением Федеральной резервной системы об угрозе снижения процентных ставок в сентябре, оборачиваются серьезной волатильностью на рынках.

В пятницу технологический индекс завершил день с падением на 11% по сравнению с его пиковыми значениями в июле, что обозначило вход в коррекцию. Инвесторы стали менее заинтересованы в акциях компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.